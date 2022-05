Mohamed EL BAROUDI

Après l’obtention de mon diplôme des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) en 2002, je me suis installé au Maroc où j’ai eu le privilège de prendre part à de nombreux projets d’envergure nationale : le projet de création de la première chaîne de télévision éducative du Maroc, la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde de Football en 2010, la candidature de la ville de Tanger pour l’organisation de l’Exposition Internationale en 2012 ou encore les Célébrations nationales du 1200ème Anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès et de la Naissance de la Nation Marocaine.

Ces missions m’ont permis de réaliser de nombreuses rencontres et de m’investir par la suite dans de nouvelles aventures tout aussi passionnantes comme la coordination du programme MEDA FILM DEVELOPMENT, financé par l’Union Européenne et destiné à la formation de cinéastes issus de la rive sud de la Méditerranée. Par ailleurs, j’ai également réalisé de nombreuses missions de conseil en communication pour le compte de quelques unes des plus importantes institutions publiques et privées du Maroc.

Depuis Janvier 2010, je dirige le département "Planning Stratégique" de l'agence Shem's Publicité



Mes compétences :

Branding

brief creatif

Communication

Créatif

Digital

Études consommateurs

Marketing

Marketing digital

Plan de communication

Planning

Planning stratégique

Publicité

Stratégie