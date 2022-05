Mohamed EL FIKRI

J'ai développé la Dessertbox pour les entreprises qui souhaitent offrir un cadeau original à leurs employés ou à leurs clients



N'hésitez pas à me contacter pour échanger, discuter ou développer des projets ou des partenariats





J'aime également le commerce et développement urbain que j'exerce depuis 7 ans à l'Agence Régionale du commerce à Bruxelles. Je me passionne aussi pour la communication et l'E-marketing.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de projet

E-commerce

Stratégie de communication

Marketing produit

Management

Développement commercial

Marketing stratégique

Marketing