Mohamed EL GHOUL

Homme de terrain, je suis doté d’une expérience riche et valorisante de 8 ans. Je possède de solides compétences en gestion commerciale, en encadrement et en pilotage.

Mon parcours m’a permis de développer mon esprit d’équipe et mon sens d’analyse et de synthèse. Je suis autonome, rigoureux, dynamique, ouvert aux autres et ouvert à la vie.

A présent désireux de donner une nouvelle dimension à ma carrière, j’ai l’ambition de progresser et d’entreprendre un nouveau challenge.



Compétences:

- Encadrement d'équipe ;

- Gestion des relations clients et partenaires grands comptes ;

- Prospection et animation commerciales;

- Pilotage et suivi des indicateurs de performance ;

- Gestion administrative, contrôle interne et maîtrise du risque ;





