Mohamed EL GUELAI

Jeune diplômé du master STIREA (Sciences et Techniques pour l’Informatique, les Réseaux, l’Electronique et l’Automatique) spécialité EIT (Electronique, Instrumentation et Télécommunication) de l’université de Valenciennes depuis le 1er octobre 2010, je suis actuellement à la recherche d’un emploi en tant qu’ingénieur d’études.



De la conception, à la fabrication, jusqu'aux essais, je suis très intéressé par les études de systèmes électroniques et de télécommunication.



Mes compétences :

DOORS

Aéronautique

Electronique