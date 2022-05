Mohamed EL HARRAK

Responsable et dynamique, je gère l'activité de 4 ETP sur des sujets alliant compréhension matériaux et développement analytique. Je reste à l'écoute d'éventuelles opportunités...



Je travail au centre de technologie Michelin, mon travail consiste à :

- Analyser et comprendre les phénomènes physico-chimiques influençant les propriétés des matériaux utilisé dans les pneumatiques. Exemple : adhésion, vieillissement matériaux etc...

- Développer des méthodes de mesures spectrométriques



Mes compétences :

Programmation Matlab

Imagerie Infrarouge

Microscopie Infrarouge

Spectroscopie Infrarouge

Mise en place indicateurs Supply Chain

Gestion d'activité

Compréhension physico-chimie matériaux