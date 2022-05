Mohamed EL HOSARY

Chez Monkey tie, nous avons pour mission de rajouter du bon sens dans le recrutement en prenant en compte la personnalité du/de la candidat(e) et la culture d'entreprise de nos clients. Nos solutions de recrutement sont construites autour de 3 expertises: sourcing, pré-qualification et marque employeur; notre force est d'offrir aux entreprises des solutions efficientes de recrutement (temps, coût, adéquation) en privilégiant une expérience candidat très engageante.



Après 1 an d'existence, nous travaillons déjà avec plus de 450 clients dont Total, Eiffage, Grant Thornton ou encore Simply Market.



