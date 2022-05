Mohamed EL KASSIMI

Directeur Général et Chef de projet IT Chez Orbit Consulting

- Assurer la définition de la stratégie de l'entreprise en terme d'objectifs et politique commerciale, dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

- Élaborer des projets pédagogiques et de formation pour les entreprises et et les établissements supérieurs.

- Développer des partenariats avec des éditeurs technologiques,

- En tant que formateur certifié en produits Microsoft, j'assure des missions de formations et de certifications en modules suivants :

* Windows Server,

* SQL Server,

* Ms Project,

* Bureautiques (Excel, Word, PowerPoint et Outlook)

- Réalisation de plusieurs projets informatiques :

* Infrastructure réseau,

* Virtualisation,

* Sécurité Des Données,



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows Server

Microsoft Project

GNU/Linux

Microsoft Office