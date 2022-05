Mohamed EL KHADIR

Ingénieur agronome en 1980, recruté à INRA MAROC jusqu’à 2014, expertise dans recherche et developpement des grandes cultures et conduite du cheptel , analyses des sols et recommandations, agriculture biosaline, agriculture durable et semi direct, utilisation des techniques nucléaires pour la nutrition des plantes et gestion de l’irrigation , agriculture biologique, conception fabrication et utilisation des biofertilisants, bioengrais , cartes de fertilité du sols, gestion des compostes , des eaux usées et boues des step



Mes compétences :

sols

environnement

eaux

Gestion des cultures