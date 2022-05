Mohamed EL KHADIR

Diplômé d’un Master en Management et Logistique Appliquée de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, je pense être en mesure de pouvoir assumer la responsabilité des postes qui s'attachent à mon domaine d’activité.



De plus mes formations, et expériences professionnelles dans la distribution, la maintenance aéronautique, la gestion de stock, ainsi que le commerce, m’ont permis d’appréhender le secteur de la logistique et ses spécificités et d’acquérir une qualité de polyvalence dans mon travail.



Je contribuerai à la synergie entre le management et l’opérationnel, en visant une stabilité et une évolution des circuits et des processus internes et externes.



Mes compétences :

Réactivité. Organisation

Management d'équipe

Motivé et rigoureux

Gestion de projet

Autonomie

SAP ERP

Flexibilité

SPSS Statistics

Microsoft Office