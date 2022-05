Mohamed EL KORTBI

Bonjour,

En plus de ma formation de base en ingénierie bois et produits dérivés, j'ai poursuivi plusieurs fomations diplomantes en management. En parallèle, je prépare une thèse sur la conservation du patrimoine en bois, une contribution pour conserver et valoriser le savoir faire de notre pays dans le domaine du bois (objets d'artisanat, bâtiments anciens, etc.)



J'ai travaillé pendant 18 ans au LPEE ou j'ai réalisé plusieurs projets liés au patrimoine, notamment à la construction en terre. J'ai également initié plusieurs projets pour l'amélioration du confort de l'habitat : acoustique, thermique, qualité de l'air à l'intérieur, etc.



J'ai travaillé dans une entreprise de BTP pendant six mois pour mettre en place d'un système de management de la qualité.



Après mon passage au CTIBA (6ans), j'ai créé le LMGC, laboratoire que je dirige actuellement avaec un ancien collègue du LPEE.



Mes compétences :

Bois

Maroc

MBA

Qualité