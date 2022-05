Mohamed El Mehdi OUHRIR

SISTEER est un facilitateur technique sur le marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNE). La société fournit des solutions d’outsourcing complètes, modulaires et à faible coût. Elles s’adressent aux entreprises souhaitant développer une activité d’opérateur mobile virtuel ainsi qu’aux opérateurs de réseaux mobiles à la recherche d’une solution d’agrégation.



SISTEER s’appuie sur une forte expertise télécoms et IT ainsi que sur de solides partenariats avec des opérateurs mobiles et équipementiers télécoms de premier plan. Elle dispose d’une plateforme technique de pointe sur laquelle les MVNO peuvent compter pour construire des offres à fort potentiel et s’imposer sur leur marché.





Autant que Directeur de la filiale SISTEER Maroc, je porte un intérêt très particulier au développement de la société au Maroc dans un premier temps et dans le continent africain par la suite, un continent qui représente le taux de croissance le plus élevé aujourd’hui.



Mes compétences :

CRM

Leadership

OSS

BSS

Telecom

Management