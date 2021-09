Mohamed EL MHAMDI

Expertiser et répondre de façon efficiente aux besoins en Ressources humaines des entreprises en apportant un regard lucide sur les réalités du terrain, telle est le challenge que je mène avec succès!



J'ai eu cette chance d'exercer dans des domaines variés tel que:

- Les énergies renouvelables (installations photovoltaïques pour producteurs d'énergie)

- Le Bâtiment (en ayant créé une société en 2008)

- Les métiers support

- L'ingénierie

- Les métiers de l'industrie

- Le domaine de la santé... ce qui fait de moi un consultant généraliste mais qui aime pousser les analyses de postes jusqu'à leurs derniers retranchements.



Je participe également à une deuxième mission qui est à mon sens fondamentale et qui est de l'ordre de la responsabilité sociale: l'insertion. En effet, j'ai créé une association d'insertion de loi 1901 "RHéUnir" qui propose des actions collectives et individuelles afin de faire bénéficier à toutes personnes demandeur d'emploi ou en clin de le devenir, l’accompagnements en vue d'acquérir et de consolider une situation professionnelle stable et durable. Le champs d'action de cette association s'articule sur les termes génériques: "mutualisons nos ressources, développons nos talents!".



Conjuguer efficacité d'entreprise et responsabilité sociale est un challenge qu'il est de notre devoir de relever pour l'avenir de la gestion du capital humain à visage humain..





Au niveau de ma formation je suis issu d'une filière Ressources Humaines:

- Master 1 Gestion Stratégique des Ressources Humaines, Université Montpellier

- Certification Professionnelle Responsable Ressources Humaines au CNAM de Montpellier.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Responsable ressources humaines

Ressources humaines

Gestion

Gestion des ressources humaines

Droit du travail