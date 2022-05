Mohamed Elimane LÔ

Titulaire d’un Diplôme supérieur de Journalisme (DSJ) et d’un Certificat de Maîtrise en Communication délivrés par le Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Monsieur Mohamed Elimane LO fut Reporter dans plusieurs organes de presse dakarois dont la radio privée Wal Fadjri FM (1997-1998), Rédacteur en Chef adjoint de la même radio (2001-2002), avant de devenir Conseiller technique chargé de la Communication de plusieurs départements ministériels du Sénégal (novembre 2002-septembre 2009) et à la Présidence de la République du Sénégal (octobre 2009-avril 2012).

Ses fonctions de Conseiller technique en Communication l’ont amené à piloter les services de Communication de plusieurs départements ministériels (Agriculture, Hydraulique, Elevage, Infrastructures, Transports, Télécommunications et TIC, Fonction publique et Emploi).

Il est co-initiateur (avec les journalistes Abdoulaye BARRY de la RTS et Moustapha NDIAYE) en 2004 de l’émission télévisée sur le monde rural « Plein Champ », diffusée à l’époque à la RTS chaque vendredi dans le 20h.

M. LO fut également Consultant Chargé de l’Information au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD/Dakar), de novembre 2000 à juillet 2001.





Mes compétences :

Communication

Rédacteur