Bonjour ;



Depuis 3 ans j'occupe l poste du technicien CAO au sein de l'entreprise internationale MATIS Aerospace . A ce dernier , j'ai développé une connaissance des problématiques de la production et du dessin industriel .



Cette expérience professionnelle, ajoutée à mes qualités personnelles de rigueur et de synthèse, me permettrait d'être immédiatement opérationnel.



Mes compétences :

Créatif

Sérieux

Gestion d'equipe

Gestion de production