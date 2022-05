Mohamed ENNAJI

Installation et configuration du serveur MAIL (POSTFIX) sous Linux.

Installation et configuration du serveur Web (Apache) sous Linux.

Installation et configuration du serveur FTP sous linux.

Maintenance des matériels informatique et réseaux, Logiciel & Matériel.

Installation & configuration des réseaux Informatique.

Réalisation des schémas de câblage électrique, informatique et téléphonique avec AutoCAD et Visio.

Installation et configuration la solution du cryptage des emails à base des logiciels libres.

Installation et configuration NAGIOS (solution libre de surveillance l’état et performances des matériels

informatiques et réseaux)

Installation et configuration GLPI sous Linux « gestion libre du Parc informatique »

Création des sites web à base de JOOMLA.

Supervision des fichiers journaux et résolution des problèmes des logiciels sous linux

Gestion de sauvegarde des serveurs

Consultation et achat des matériels informatiques

Gestion de stock du consommable

Création et gestion du site web de la société.

Câblage et installation des réseaux informatiques des nouveaux chantiers



Mes compétences :

Achat

Gestion de stock

Informatique

Informatique et réseaux

Informatiques

installation

Maintenance

Réseaux informatique

Sauvegarde

STOCK'

Support

support technique

Technicien support

Technique