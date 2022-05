Mohamed ESSAKKAKI

Organisé et déterminé, j'ai un réel goût pour le travail et la vente. Je possède aussi de solides expériences en tant que commercial qui m'ont appris le sens du service client, de l'action en équipe et des responsabilités. Autant de compétences que je souhaite aujourd'hui mettre au service de votre entreprise."



Mes compétences :

Gestion de projet

Phoning

Prospection commerciale

Ciblage prospects

Gestion budgétaire

Organisation du travail