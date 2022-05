Mohamed ESSOUBAI

À recrutement

bonjour ;je suis magasinier, gestionnaire de stock et préparateur de commandes.

Étiquetage et classement des produits, emballages des produits et des marchandises, organisation du rangement des produits, tenue et gestion des stocks assistés par ordinateur, expédition des marchandises, inventaire hebdomadaire.titulaire une attestation caces et permis de conduite chariot automoteur a conducteur catégorie 1et3.



Mes compétences :

Chauffeur livreur

Coursier

Chef magasinier

Formation en gestion de stock

formation approfondie logiciel (navision) gestion

montage meuble kit

formation interne en logistique et amenagement dep