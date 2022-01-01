Mohamed EZZIBOUH

SALAM
JE VOUS PROPOSE UN JOB EN TEMPS LIBRE SANS ENGAGEMENT : LA VENTE DIRECT PAR CATALOGUE AVEC BIOFORHAITAM COMPANY DE DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO-COSMÉTIQUES( HUILES, CRÈMES, SHAMPOING, GEL DOUCHE, KHOL, NILA, SAVON BELDI,......)
POUR ÊTRE MEMBRE DE NOTRE GROUPE C'EST TRÈS SIMPLE : INSCRIPTION GRATUITE, LIVRAISON A DOMICILE SUR TOUT LE MAROC.
POUR ACHETER OU BIEN POUR L'INSCRIPTION PASSER MOI VOTRE NOM COMPLET ADRESSE ET NUM DE CIN ET TEL
0677061409
TAHIYATI
Mes compétences :
Sport
Pas de formation renseignée