Mohamed FAKHIR

Présentation

Directeur Supply Chain & Directeur SI dans l’industrie agro-alimentaire pendant une quinzaine d’années avec comme principale mission la satisfaction clients, je manage 3 directions avec une équipe de 150 personnes réparties sur plusieurs sites et sur plusieurs départements (Achats, Logistique, Plateformes de distribution, Customer Service, Planification de la demande et des approvisionnements, Transport, Systèmes d’information).

A ce titre, je suis responsable de la définition et de l’atteinte des contrats services, de la mise en œuvre et de la mesure de performance de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de distribution. Après avoir mis en place le processus PIC (Plan Industriel & Commercial), le PDP (Plan Directeur de Production) et le MRP (Material Requirements Planning : Calcul des besoins nets), je les anime sur les 3 usines du groupe.

Je suis également en charge de la planification et des plans d’achat ainsi que la planification des transports.



Je suis également en charge de la direction des SI où j’ai mis en place plusieurs ERP : SAP, M3, PRMS, . . .





Objectifs

Mon expérience managériale d’équipes pluridisciplinaires ainsi que ma formation sont autant d’atouts pour relever de nouveaux challenges dans de nombreux secteurs d’activité, avec une excellente vision transversale de l’Entreprise.





Je cherche aujourd’hui à m’appuyer sur cette expérience pour apporter ma contribution à un nouveau challenge en relation avec la Supply Chain, ou autres.



Mes compétences :

Diriger par l’exemple

Expertise solide sur SAP

Gérer le stress

Communiquer et Gérer le changement

Motiver, développer des leaders et déléguer

Management d’équipes pluriculturelles

Connaisances solides sur la supply chain

Organiser et manager les performances

Concevoir les stratégies d'entreprise

Expertise solide dans les process