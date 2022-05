Le dynamisme de Mohamed Faoussi est le reflet de son goût pour le challenge, Autonome, rigoureux et persévèrent.



Je suis expérimenté dans le management de projets et des équipes, dans la mise en place des processus industriels et le pilotage des flux de la Supply Chain, ainsi que dans la mesure de la performance interne de l’entreprise et la satisfaction du client final (Délai, Coût, Qualité)



J'ai une bonne maîtrise de la gestion de production issue de l'élaboration du PIC et du PDP comme éléments d'entrée, la mesure de l'activité, le rendement et la productivité comme éléments de sortie.



Je suis responsable de plusieurs projets d'amélioration continue,dans une optique de contribuer au pilotage des entreprises vers l'excellence opérationnelle.



Méthodologies :



AMDEC, PDCA, SIX SIGMA, KAIZEN, MRP, Analyse Fonctionnelle…



Outils :



CATIA V5, ANSYS, ALTIUM Designer, MATLAB, Minitab, Gantt Project, Pack Office



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Management de projets

Lean Manufacturing

Supply chain management

Six sigma

Dessin industriel sur CATIA V5

Management industriel et planification

Recherche et Développement

DMAIC

GANTT Project