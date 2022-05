Mohamed Farid ZNAIEN

*Techniques de vente, force de vente, marketing.

*Méthodologie budgétaire, comptabilité générale et analytique.

*Communication, management, relation clientèle.

*Enquête et étude de marché en vue d’une nouvelle implantation

*Stage pratique : Go Sport, développement des partenariats commerciaux.





Arabe : BILINGUE (littéraire : écrit et parlé).

Français : BILINGUE (écrit et parlé)

Anglais : Bon niveau (écrit et parlé)





COMMUNICATION:

*Rendre compte aux supérieurs hiérarchiques.

*Transmettre les consignes et les ordres.

*Détecter les besoins des populations locales.

*Déterminer les niveaux de risque.

*Traduire des conversations et des écrits (Arabe/Français/Anglais).

MANAGEMENT/ RELATIONS HUMAINES:

*Diriger une équipe de 3 personnes.

*Gérer les conflits et les situations de crise.

*Former des jeunes recrues sur les armes anti-char et le renseignement.

*Accueil des clients et accompagnement.

GESTION/ ORGANISATION:

*Gérer les stocks de munitions, le matériel optique.

*Contrôler les stocks, le matériel.

*Planifier des exercices, des cours, des missions.

ADMINISTRATIF:

*Rédiger des comptes rendus.

*Etablir des devis et des factures.

*Utiliser Pack Office.

*Faire le suivi du fichier clients.

*Elaborer, établir et diffuser des offres commerciales.

*Participer au développement de nouveaux marchés.



Mes compétences :

Commercial