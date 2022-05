Mohamed-Fawzi BOUKHENFER

Professionnel de l’informatique avec plus de 20 ans d’expérience réussie dans différents postes en infrastructure, projets techniques, sécurité et protection des données. Je souhaite relever de nouveaux défis, en collaborant sur des sujets de transformation, de protection des données et de sécurité SI.



Mes compétences :

Netbackup

Landesk

Management

Oracle

Windows 2k serveur

Windows 2003 serveur

Réseaux

Solaris

Netware

Analyse et virtualisation applicative

Certifié ITIL Foundation V3

Administration Checkpoint R77

CISCO

Virtualisation applicative Microsoft

BPM

Stratégie SI

UML

Merise

SQL

Splunk

F5

3Com

Certifié EU General Data Protection Régulation Fou

Certifié EU General Data Protection Régulation Pra

Formation « Expert Cybersécurité » - CentraleSupel

Firewall

PRINCE 2 Foundation 2017

Réseau

PRINCE 2 Practitioner 2017

Sécurité