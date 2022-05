Mohamed Fouzi LAMKADMI

Mission

-suivre et surveille l'application des processus et procédures.

-garantir la conformité de produit

-traitement de non-conformité

-analyse et participe au réunion de résolution des problèmes

- autorise et valide le démarrage de production.

- mettre à jour et analyse les indicateurs qualité



Mes compétences :

metrise les outils de resolution des problem

ISO\TS 9001

audit system,produit,process.poste

Dessin technique

5P

8D

QRQC

5M

gestion des indicateurs de performance

diagramme

AMDEC

QCstory