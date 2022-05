Mohamed FRIMI

Permettez-moi de vous faire part que je suis titulaire d’une licence en Marketing.

Une expérience de plus de 10 années dans le domaine de l'exportation internationale, me conduisent à vous soumettre ma candidature pour le poste de « Responsable Commercial ».



J’ai appréhendé au fil de mon parcours professionnel tourné résolument vers l'international qui a débuté dans le marché de l’Arabie Saoudite en Agro-alimentaire et au Maroc en Textile puis Aménagement d’Intérieur, j'ai pu évoluer vers de hautes responsabilités au travers de la création d'un département export de la société Atretis spécialisée dans la fabrication des tissus d’Ameublement. Mon profil se compose de diverses compétences telles que : définir un plan de développement des ventes sur une zone géographique précise ou encore mener des études relatives à l'environnement concurrentiel d'un territoire.



Je vous joins mon curriculum vitae, afin que vous puissiez prendre connaissance de mon parcours En espérant que mon profil retiendra votre attention, je serais à votre disponibilité pour éventuel entretien qui nous permettrait de mieux apprécier les possibilités d’une éventuelle collaboration, je vous pris d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations les meilleurs.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Aluminium