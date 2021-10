Mohamed GHRAB

Diplômé en master 2 mention contrôle commande à l'université Aix Marseille, je suis titulaire aussi d'un diplôme national d'ingénieur en génie électrique - automatique de l’école nationale d’ingénieurs de Tunis.

Au cours de ma formation, j'ai acquis les qualités nécessaires pour un poste d'ingénieur tout en me familiarisent avec :

- Contrôle commande et diagnostique

-Traitement de signale

-Analyse et classification des données ,

-Gestion et optimisation d'énergie ,

-Supervision, programmation,

-Sécurité des systèmes et sûreté de fonctionnement

ainsi qu'avec une bonne maîtrise des logiciel d'automatisme surtout matlab/simulink .

J’ai de bonnes connaissances en programmation informatique qui permettent de choisir les typologies pour organiser les actions de classifications .

Je maîtrise en effet la commande des systèmes et l’électricité de puissance,possédant des connaissances en management de la qualité et la norme ISO 90001,



Mes compétences :

Matlab

AutoCAD

JavaScript

Recette fonctionnelle

Jira

Test unitaire

Test