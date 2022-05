Mohamed GUEZIL

Salut tout le monde. Je suis un ingénieur en informatique option système d'information et je suis quelqu'un de très calme, qui prend son temps pour tout, on me dit toujours que je suis lent mais à quoi bon se presser? Il faut plutôt profiter de la vie et ne pas avoir envie qu'elle passe plus vite que prévue...... Je suis gentil, à l'écoute des autres, je préfère écouter plutôt que de parler de moi, je n'aime pas me faire remarquer. Je suis aussi très curieux (j'aime bien savoir ce qu'il se passe), je suis un grand timide surtout quand je ne connais pas les personnes, mais je m'améliore et en fin j'adore l'informatique et tout les nouvelles technologies. voila un petite présentation de Mohamed.



Mes compétences :

Java EE

Java Platform

JavaScript

JavaServer Framework

PostgreSQL

JPA

EJB

JQuery

Merise

UML

SQL

PrimeFaces