Romain GUEZILLE

Bienvenue sur mon profil et merci de votre intérêt.



Pour me présenter brièvement :



Je possède un diplôme d'Ingénieur en Science des Matériaux (Option R&D) de l'école Polytechnique de l'Université de Nantes (Polytech'Nantes).

J'ai ensuite complété ma formation par un Mastère (Bac +6) en Management et Administration des Entreprises (MAE) que j'ai réalisé en contrat de professionnalisation à l'IAE-IEMN de Nantes.



Je travaille actuellement en tant qu'Ingénieur Conseil depuis 3 ans au sein du cabinet F.INICIATIVAS, spécialisé dans le financement de la R&D et de l'Innovation. J'interviens notamment dans les domaines industriels (automobile, aéronautique, pétroliers, matériaux, bâtiment, agroalimentaire, santé, etc.). Je suis désormais détaché au sein de la filiale canadienne de la société.



Autonome et dynamique sont des aspects me caractérisant. Je possède également une forte capacité d'adaptation et de bonnes qualités relationnelles.



A l'heure actuelle, j'ai une mobilité sur le plan international.



Quelques points complémentaires :

- Connaissances informatiques : Microsoft Office, Catia, Solidworks, Comsol Multiphysics, Eléments finis.

- Permis A,B et véhicule.

- Certification SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

- Anglais fluent



N'hésitez pas à me joindre pour plus d'information.



Mes compétences :

Conduite du changement

Analyse technique et financière

Innovation

Recherche et Développement

Management

Relation Clients

Financement de projet

Gestion de projet

Matériaux

Ingénierie