Je suis actuellement étudiant en Master Systèmes Informatiques et Réseaux (SIR)à la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger ( F.S.T.T), titulaire d'un baccalauréat scientifique ,d'un D.E.U.G physique chimie,Mon dernier diplôme obtenu est la maitrise ès Sciences et Techniques(M.S.T) en Génie Informatique .



Mes compétences :

JAVA

Java JEE

JEE

PHP