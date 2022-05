Mohamed HADBOUN

Reporting au siège Houston (Exploitation et suivie des couts projets)

Comptabilité paye sage (centralisation et modelisation/paramètrage)



Tenue de la comptabilité générale/tiers diverses entités

Rapprochement bancaire et reconciliations mensuelles diverses filiales

Gestion diverses déclarations fiscales (Tva, organic, taxe apprentissage etc)

Suivi de la refacturation intercompagnie

Relation avec auditeurs internes/externes et commissaires aux comptes (sox)

Diverses taches en liaison avec le Chef comptable



Suivi des projets Etudes Recherches et developpement

Suivi tableau d’amortissement des charges à répartir

Participation travaux bilan statutaire (France) et reconciliations des comptes format (US)