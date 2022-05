Jeremy GOURMEL

Apres quelques années passées dans l’industrie du voyage d’affaire durant lesquelles j’ai acquis une bonne expérience du service client, je décide de m’orienter vers les métiers de l’informatique, discipline qui me passionne de longue date. C’est dans cette optique que j’obtiens en 2005 un DUT informatique qui me mènera au poste que j’occupe à ce jour : administrateur systèmes et réseaux et spécialiste support chez Pride International, société américaine de forages.

Mes missions consistent / je suis en charge de :



la supervision, la maintenance et le support du parc informatique pour la zone EMEA, soit une infrastructure de 7 à 10 bases opérationnelles & appareils de forages en eaux profondes avec support local et à distance.

la gestion de projets d’installations des nouveaux sites, principalement en Afrique et au Moyen Orient

la coordination technique lors des projets de rénovation d’appareils de forages



Ma particularité est d’avoir réalisé de nombreuses missions à l’étranger , environ 16 mois dont 4 mois en mer depuis 2007



Durant mes interventions techniques j'ai geré :



- la mise en conformité du site avec nos pré requis informatiques en matière de sécurité, de climatisation des salles serveurs, de câblages réseaux et d’électricité.

- la configuration des équipements réseaux : Routers, Switchs, Firewalls, téléphone IP et points d’accès Wifi Cisco, accélérateur WAN, imprimantes réseaux…

- l’installation et configuration des serveurs Dell et HP en environnement windows 2003 server et le déploiement des postes clients.



A travers ces expériences j’ai pu obtenir une vision plus globale de l’infrastructure informatique d’entreprise, notamment en environnement « offshore » et je souhaiterais continuer à diriger ma carrière dans ce sens, en m’orientant, sur le long terme vers les fonctions de type architecte technique.



Mes compétences :

Informatique