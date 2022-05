Mohamed HADDACH

En veille sur des postes de Responsable de production, Superviseur, Responsable UAP, Animateur QHSE LEAN, dans les secteurs automobile, aéronautique, cosmétique, pharmaceutique et IAA.



Expérience:

12 ans



- Management d'équipes pluridisciplinaires

- Référentiels ISO 9001, TS et 14001

- BPF pharmaceutiques, GMPs

- Lean Management

- Outils de l'amélioration continue (5S, 8D, SMED, VSM,)

- Droit du travail et relations avec les IRP

- Réglementations ICPE, ADR