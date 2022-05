Mohamed HADJ ALI

COMPÉTENCES : Gestion des activités financières, comptables et administratives avec maîtrise parfaite de l'outil informatique :

• Consolidation du reporting régulier selon les normes locales et internationales IFRS

• Définition de la stratégie financière de l’entreprise et optimisation des coûts financiers

• Contrôler la situation économique et financière de l’entreprise, et évaluation de la profitabilité des comptes prévisionnels.

• Responsable du contrôle de gestion organisationnel et industriel

• Responsable de la mise en place et de l'applicabilité des systèmes de contrôle interne (ICS)

• Piloter la gestion des ressources humaines et l’administration de la paie

• Responsable de l’administration des ventes et du recouvrement des créances

• Responsable des systèmes informatisés

• Responsable de la logistique et de la gestion des magasins

• Garantir le respect de la législation avec gestion des relations externes de l’entreprise



Maitrise parfaite des logiciels de gestion et de l’environnement ERP :

• SAGE 100 (comptabilité, gestion commerciale, paye, immobilisation, reporting & décision) et Sage production « ALCIOR » : Autonomie totale depuis l'installation et paramétrage jusqu'à mise à disposition chez les utilisateurs finaux (base propriétaire et SQL)

• SAP , Sage ERPX3, ADONIX, PRODSTAR

• Package office





Mes compétences :

Ressources humaines

Sage

IT

Controlling

Recouvrement

Audit

Finance

Contrôle de gestion

Comptabilité

Administration des ventes

Business plan