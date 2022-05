Mohamed HADRICH

- En 2008, et collaboration avec les pilotes des processus, j’ai mis en place le Système de Management de Qualité du Groupement

- J’ai assuré un suivi et une évaluation du SMQ par les audits internes, l’audit à blanc pour obtenir la certification du Groupement selon la Norme ISO 9001 version 2000 au mois de juillet 2008

- Je gère chaque année les activités suivantes :

• Préparation de la prévision budgétaire du SMQ (audit de suivi, formation, organisation des ateliers ou des forums de discussion avec les clients…)

• Préparation du programme du SMQ (plans des audits, plannings d’audit, planning de formation, programmes des rencontres avec les clients, la revue de direction et programme de l’audit de suivi)

• Evaluation du SMQ du Groupement par les audits internes et les revues des processus

• Amélioration du SMQ par la mise en place l’évaluation et le suivi des actions correctives et d’amélioration en collaboration avec les pilotes des processus

• L’enregistrement de toutes les activités du SMQ et l’élaboration d’un rapport pour la direction générale et la revue de direction

• La mesure de la satisfaction clients par les visites porte à porte (généralement réalisées par le médecin coordinateur du Groupement), l’utilisation des fiches « écoute clients », l’organisation des forums de discussion, des ateliers d’écoute et des journées « porte ouverte » ou « écoute clients », en collaboration avec les cadres techniques et administratifs du Groupement

• L’organisation des cycles de formation et l’évaluation de cette formation

• Participation chaque année avec l’équipe technique et administrative à la préparation et la réalisation des journées de sensibilisation et de formation des responsables et employés des entreprises adhérentes au Groupement

• Participation avec mes confrères aux manifestations scientifiques par des travaux et des communications