Biostatisticien recherche biomédicale.

Anciennement Stagiaire biostatisticien, INSERM CESP U1018 Paris Sud-Service Épidémiologie

Profil Médecin.



Mes compétences :

-Recherche documentaire et rédiger un Protocole d'

-Commenter et discuter (Plan méthodologie et stati

-Compétence linguistique Anglais et français.

-Analyser (statistique sas logiciel) les données