Juliette ROY

MOBILITE : Rhône-Alpes, Suisse romande.



EMPLOYEURS :

- Fabricants de Produits Thérapeutiques Hospitaliers : Dispositifs Médicaux (DM Implantables, soin des plaies, consommables, etc), pharmaceutiques de prescription, biotechnologies.

- Cabinets de conseil en stratégie d'entreprise et marketing, spécialisées dans le domaine de la santé



POSTES CIBLES :

- Chef de Produit

- Chargé d'Etudes, Business Insight/Intelligence, Business Analyst

- Chargé de Formation



OBJECTIF PROFESSIONNEL:

• Acquérir une expertise sectorielle santé de haut niveau.

• Être exposée à des problématiques économiques et stratégiques variées : accès au marché, lancement de produits, développement de la relation avec les professionnels de santé/KOLs et les patients, études de concept/communication/prix, économie de la santé et politiques publiques.

• Utiliser et développer mes connaissances en biologie, physiologie, physiopathologie et thérapeutique humaine, dans un poste mobilisant ces aspects.



RESUME :

- Formation supérieure universitaire (Bac+6) avec une double compétence marketing et scientifique.

- Expérience internationale de 5 ans, en France, Royaume-Uni et Suisse, sur des soins parapharmaceutiques et du dispositif médical (désinfection, implants orthopédiques).

- Bilingue anglais.



POINTS FORTS

• Double compétence marketing et scientifique, validée par une formation universitaire de haut niveau.

• Expérience globale qui associe (1) le marketing stratégique et l'exécution opérationnelle (3) les études et l’analyse du marché (4) la communication et l’organisation événementielle (5) la formation internet et externe sur produits de santé.

• Parcours international montrant adaptabilité et goût du challenge, dans des contextes de forte autonomie et environnements variés (postes global/région/filiale, biens consommables/capital, B to C/B to B, différentes cultures d'entreprise).





VALEURS

Intégrité, Engagement, Professionnalisme, Collaboration/Esprit d'équipe, Curiosité professionnelle.



Mes compétences :

Formation

Marketing

Business Analysis

Santé

Conseil

Communication

Gestion de projet