Mohamed Hajji ZNIBER

Je suis actuellement associé-fondateur d'une entreprise opérant dans la parapharmacie, cosmétiques et compléments alimentaires. Je suis titulaire d'un MBA à HEC Montréal, spécialité en Management & Stratégie. J'ai une expérience de plusieurs années dans les directions Marketing, Ventes et dans le Business Development dans diverses multinationales: industrie pharmaceutique, automobile et Cosmétiques.



Mes compétences :

Parapharmacie

Ventes

Santé

Marketing

Directeur marketing

Beauté

Manager

Cosmétique

Automobile

Business development

Accompagnement circulaire cosmétique N°48 DMP/20