Mohamed HAMADACHE

Je possède plus de 20 années d’expérience en industrie, une solide expérience en analyse et gestion des opérations, gestion et élaboration des stratégies de maintenance et de production. Au cours des années, j’ai su développer des compétences en amélioration des processus d’affaires, des méthodes de travail, supervision et formation du personnel, application des normes de qualité et les outils d’amélioration continue.



De nature autonome, organisé, esprit d’analyse et de synthèse, polyvalent et axé sur les résultats, je cherche à offrir mes services dans un emploi ou je pourrai faire valoir mon expérience, relever de nouveaux défis et mettre mes compétences au profit d’une entreprise qui encourage les initiatives et favorise le développement.



Mes compétences :

Supervision

Formation

Autonomie

AutoCAD

Analyse stratégique

Automatisme

Microsoft Office

Génie électrique