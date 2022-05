Mohamed HAMEK

De formation ingénieur Génie Mécanique spécialisé en énergétique,

Mon parcours :

Fort d'une expérience dans le domaine de la Fabrication à commande numérique. J’ai une solide connaissance du métier, mon savoir faire est reconnu par mes collaborateurs et les professionnels du métier.

Au fil de mon parcours, j’ai évolué en tant que spécialiste d'achat mécanique au sein de LAFARGE ciment. (2007 /2009 Alger) .

J'ai acquis des compétences approfondies et une vision globale de l'ensemble des procès permettant de négocier des grands projets d'investissement dans le domaine industriel.

Mon esprit d’entrepreneur et ma forte motivation m’ont amené à créer et développer ma propre entreprise d'usinage à commande numérique, dont je suis le gérant.

Chaleureux et communicatif, je transmets chaque jour à mon équipe et à mes partenaires, mon envie de challenge, et de réussite. Je veille ainsi au bon fonctionnement de ma société



Mes compétences :

usinage

plasturgie

moulage

conception