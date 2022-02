Salah KHEMIS

KHEMIS Salah, ingénieur en informatique de gestion (Système d'information), actuellement salarie dans une SSII spécialisée dans l'intégration des logiciels de gestion d'entreprise, destinés aux PME-PMI et aussi les grands comptes (Solutions Sage: 30,100,1000 & X3), Consultant Décisionnel BO, Chef de projet Sage Ligne 100, Consultant Sage FRP Ligne 1000, et Consultant Sage ERP X3.

Objectifs:

# Mon objectif à court terme c'est d'élargir mes compétences techniques & métiers sur les systèmes d'information en particulier avec les solutions offertes par Sage.

# Mon objectif à moyen terme est de tenter d'améliorer l'intégration, la communication et l'efficacité au sein de notre entreprise.

# Mon objectif à long terme ...



Mes compétences :

Consultant

Sage

Crystal Report

ERP

X3

SSII

Business Intelligence

Gestion de projet

Business Objects