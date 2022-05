- Scientist Developer PhD with extensive (3 years) experience in programming (Python, R).

- Working as programmer analyst (C#)

- Open to opportunities and challenges, ideally in the .NET technology and c# language programming.

- Particularly interested in scientific software development.



Mes compétences :

Nanotechnologies

Bio-informatique

Programmation informatique

MySQL

Python

HTML 5

CSS 3

programmation R

JQuery

JavaScript

Microsoft .NET

C#

ASP.NET

MVC

Développement web

Go.js

D3.js