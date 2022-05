Mohamed HAMMAD

Électrotechnicien / Électronicien de formation



Je me suis dirigé vers l'informatique d'abord en tant qu'assistant administrateur dans la societe APACABAR.

Ensuite, j'ai succédé a mon mentor au sein de cette même société.



Mes fonctions etaient tres diverses et fluctuaient au gré de l'evolution d'APACABAR



D'abord Assistant administrateur, j'avait en charge les taches courantes (Helpdesk, recensement matériel et suivi des tickets d'intervention)

Véritable société au sein de l'entreprise, chaque collègue était considéré comme un client a part entière (enregistrement du ticket, rdv d'intervention, clôture et archivage du ticket)



Suite au départ de mon mentor, après une mise a l’épreuve très poussée par l'équipe allemande, je me suis vu confier toute les responsabilités de mon mentor, a savoir :



-Gestion de 3 parcs informatiques (Paris, Marseille et Metz) - 8 serveurs et plus de 80 workstations au pic de son activité.

-Gestion de messagerie

-Remplacement de la base de donnée

-Mise en place d'un serveur de liaison PABX-BDD

-Plusieurs déménagement avec préparation préalable des nouveaux locaux

-Premier support Kaspersky lors de son implantation en France

-Support Aspyr

-Recherche et récupération de clientèle a temps perdu

liste non exhaustive...

Apres ces 8 années de loyaux services, j'ai du quitter la société de mon propre chef : Déménagement d' APACABAR a Strasbourg oblige. Mais je doit souligner que la société APACABAR était magnifique et son ancien dirigeant Mr ATTARD Gabriel est un as. Je respecte aussi la gentillesse et le professionnalisme de son dirigeant actuel Mr Tim KOCHER.



Une nouvelle page s'est tournée. Rapidement recruté par le Cabinet IBSF, mon travail change de nature.

Il s'agit d'abord d'intervention auprès de sociétés pour des taches ponctuelles d'administration réseau.

L'occasion pour moi d'essayer de nombreuses procédures afin de retenir les meilleures.

Mon travail s'est progressivement transformé en gestion des connexions internet ARPEJ de 10 sites, ce qui représente un peu plus de 2000 clients. Lorsque j'ai acquis leur responsabilité, j'ai découvert un dispositif assez archaïque, ne permettant pas de donner d'alerte, et nécessitant un déplacement physique sur les lieux pour n'importe quel dysfonctionnement, même anodin.

J'ai transforme ce dispositif en plaçant un serveur de passerelle permettant de gérer la balance des charges sur différent routeurs, d'assurer la continuité de service, d'envoyer des journaux d'information et surtout des alertes, ainsi qu'un dispositif permettant de superviser tous les élément en temps réel.

Le fonctionnement internet des sites ARPEJ est devenu très sur (passage de moins de 50% de temps de service a 99,9 % avec de très très rares déplacements d'urgence requis - cause coupure générale de courant par exemple)



J'ai ensuite du me résoudre a quitter de mon propre chef la société après 3 ans de service : Les 3-4 heures de déplacement journalier pour arriver sur les lieux de travail ont eu raison de ma motivation.



Je suis désormais libéré de tous les engagements et disponible pour de nouvelles responsabilités.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hum les choses ont change depuis.



J'ai rejoint l'équipe d'infogérance s'occupant de Mercedes. Desormais les ordinateurs se comptent par centaines, les serveurs par dizaines, et l'organisation est tres particulière.



Je remercie au passage l'equipe PROSERVIA qui a permis ce rapprochement, ainsi que la confiance que m'a accordé Fujitsu. Les évenements évoluent de maniere tres positive. Beaucoup de perspectives d'avenir, de projets et de possibilité d'évolution.