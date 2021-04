Mohamed HANDICHI

Sparklane, a French company, is the first editor of sales & marketing intelligence solutions for the European B2B market.



Sparklane will help you identify your market and steer you to the best business opportunities.



Thanks to its unique semantic technology for information gathering and processing, Sparklane automatically detects and analyzes what’s happening on your market.



Sparklane will allow you to engage your prospects in a smart business relationship.



Get more information on our solutions, Sparklane for Marketing and Sparklane for Sales, on www.sparklane.fr



Our technologies are available as Software as a Service, or integrated within your CRM or Marketing Automation tools, thanks to our documented API catalog.



Fast growing companies put their trust in Sparklane solutions. Since 2009, we’ve been helping more than 500 major companies to expand in new markets.



