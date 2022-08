Mohamed MAMOUMI

Avec plus de 21 ans dexpérience en agro-industries et service. Ainsi, une grande expertise en Biscuiterie Industrielle, Farine, Huiles, Matières grasses, Industrie du lait et de la glace. Management de la Qualité globale avec approche orientée Business.

Jai fait le choix et la validation de plusieurs investissements de grande valeur ajoutée (Ligne Cake BE, Sandwicheuse CAPPER, Extrudeuse Wire-cut, Ligne Biscuits, Gaufrettes, technologie spécifique de crème avec water-bases, ligne de pâte à tartiner)

Mise en place du Lean Manufacturing, Pilotage des performances industrielles.

Intérim du Directeur Général Adjoint : Management des activités RH, Achats supply chain, Industrielle, Contrôle de Gestion