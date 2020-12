Mes compétences :

Organisation et mise en oeuvre opération transport

Gestion de la relation de service

Management d'équipe

Planification d'itinéraires

Choisir des éventuels sous-traitants

Organiser et réaliser des prestations logistiques

Élaboration plans de charge

Gestion de planning et flux d'approvisionnement

Gérer et optimiser les achats et les stocks

Contrôler le respect du cahier des charges

Optimisation entrepôt

Appliquer les règles de sûreté, et de sécurité