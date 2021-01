Mohamed RAOUSSI

Electrical and Industrial Maintenance Technician

Specialist in maintenance and installation of marking machines LEIBINGER, Imaje, Markem-Imaje, Domino ...

Solutions and advice

General electrical works

Industrial maintenance machines: Packaging, Polystyrene, conveyors,

Hydraulics, pneumatic, Automation

Mes compétences :

Automatisme

Hydraulique

Électromécanique

Électronique de puissance

Informatique de gestion

Pneumatique et électrique

Mécanique & Dessin Industrielle

Informatique industrielle

Électricité

Maintenance industrielle