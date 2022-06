Mohamed SALHI

Un jeune marocain, titulaire d'une licence (Bac+3) en Sciences d'Ingénierie, spécialité Génie Civil de Construction et Topographie, et dun diplôme de technicien spécialisé en Géomètre Topographe.



Active au marché de travail depuis ma graduation en 2015 en tant que technician specialisé, jai pu enrichi mes compétences professionelle dans le domaine de la géomètre et topographe, particulierement en développant méthodes et précision. Je possède une excellente maîtrise des instruments optiques et des logiciels AutoCAD et COVADIS et TOPOGEN tels que TRIMBLE BUSINESS CENTER, ainsi qu'une très bonne connaissance de la numérisation des données métriques.