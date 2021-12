Conduite de projet relatif à la conception et l’intégration d’équipements électriques, mécaniques et automatisés. Réalisation de tests ou de contrôles et mise en service d’équipements automatisées. Rédaction de dossiers d'exploitation et de maintenance. Assure la réalisation des opérations techniques sur site.



Mes compétences :

OPTIMA

Traka32

AutoCAD

SolidWorks

Unity pro

Microsoft Office