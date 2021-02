Passionnée de cinéma et de voyage, je me nourris de toutes mes expériences pour créer. Monteuse confirmée et réalisatrice enthousiaste, je renoue avec l'écriture de scénario, cinéma et séries télé. Je suis data manager sur des tournages de fictions télé et cinéma.

Je me spécialise également dans le repérage de décors de cinéma.