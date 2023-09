Monica DUPONT

Formation Compositeur Typographe

Formation BTS Ecole des Gobelins



1983 débuts dans l'univers de la presse Journal d'Orly (94)

1986-87 : Comporelais (Santé Magazine, Paris Match, Parents, etc.

1987 : Copy 2000-Point Compo - claviste

1988-1992 : création de société Doc'Performances (PAO) - Gérante - Société de 2 salariés.

1992-1994 : McCann Erickson - Agence de publicité - Maquettiste

1995-1999 : Free Lance - Maquettiste exé

1999-2001 : Wunderman

Chef de Studio - Gestion planning, interface entre la création, la fabrication et les commerciaux

2001/2004 : Tequila - Groupe TBWA

Chef de Studio - Traffic Manager. Etablissement de planning, management de 10 maquettistes exé et 4 designers graphiques. Interface entre la création et les commerciaux

2004/2005 : ADLPARTNER Groupe France Abonnement.

Responsable de production. Suivi des opérations de marketing de fidélisation. Partenariats avec différentes enseignes telles que les banques, la grande distribution, autres services.

2005 à ce jour : Graphiste Maquettiste Free Lance



Mes compétences :

Traffic manager

Maquettiste

Graphiste freelance