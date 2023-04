Monika MENDRA

2012: Responsable equipe commerciale particulier.10 personnes.Groupama Bergerac.

2010:Groupama chargée clientèle marche des particuliers sans portefeuille sur Dordogne :

Prospection, actions locales magasins foires, phoning, accueil agence. Compétences :

Recherche active prospects, autonome, rebond commercial, saturation, travail dynamique et conseil. Valeurs : écoute active points intérêts clients, découverte client,services client, assistance, mise en valeur de la marque et des produits adaptés au besoin .multi vente.



2008-2009:union des viticulteurs

Activité commerciale locale vente, prospection nationale et internationale, constitution fichier client, marketing.



2002-aujourd’hui : Tutrice- mandataire spécial, Tribunal d’Instance de Longjumeau (91).TRIBUNAL D INSTANCE DE BERGERAC(24).

.Etablissement de compte de gestion bancaire, financier et patrimonial annuel auprès du TI.

.Paiement des factures.

.Liquidation judiciaire de société TC Paris.

.Mise en place de l’aide aux personnes âgées (APA) conseil régional.

.Dossier de COTOREP invalidité.

.Dossier de surendettement auprès de la COMMISSION DE SURENDETTEMENT Banque de France dialogue avec les créanciers.

.Représentation auprès des différentes administrations : déclarations de revenus, APL, Allocation adulte Handicapé…

.Mise en place d’aide à domicile, kinésithérapeute, infirmiere.

.Organisation du transport hôpital domicile

.Travail permanant avec les différents acteurs sociaux : assistante sociale, médecin de famille…



2004-2007 : Agent administratif, Commission Européenne Bruxelles, direction générale de l’informatique, prestataire, 40 personnes.



.Poste administrarif , Infotel center.

.Restructuration du service au niveau des connaissances juridiques des employés.

.Formation juridiques applicables au système institutionnel, management et gestion de crise.

.Travail en équipe avec l’Information Officer afin de maintenir les données à jour quant au droit communautaire et l’organisation interne de la Commission européenne.

.Echange d’informations avec le parlement européen et le conseil.

.Procédures de plaintes parlement européen et médiateur européen.

.Subventions européennes et fonds européen.

.Travail en milieu multiculturel en français anglais polonais.



2002-2003 : Juriste en droit des affaires, ETMI european tax managment

.Rédaction de statuts de holding et gestion des holdings.

.Fiscalité des SPRL et SA : précompte mobilier, TVA, is

2002 : Juriste d’entreprise, BLUMFLEURS SARL, Lille

.Rédaction de contrats de travail, déclarations URSSAF et organismes sociaux.

.Fiscalité

.Rédaction de contrats avec les fournisseurs

.Contentieux et litiges clients –fournisseurs



2000-2001 : Assistante juridique, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 11e et 15e chambre.

.Rédaction de projet de jugements dans des cas civils et commerciaux, concurrence déloyale et propriété intellectuelle.

.Analyse des dossiers de plaidoirie et expertises.

.Etude du système judiciaire et organisation interne du tribunal.

.Domaine de compétence : cautionnement, contrats de vente, liquidations judiciaires, marques et DPI, concurrence déloyale.



1999-2002: leroy merlin Massy,service clientele pendant mes etudes.



1999 : Assistante juridique, Société SECOMM, Paris,



.Assistance juridique dans le cadre d’uns société spécialisée dans le développement industriel et commercial en pologne.

.Analyse et rédaction de contrats internationaux, arbitrage.

.Communication: instances et clients polonais.



1996-1997 : Assistante juridique, BANQUE FRANCO-PORTUGAISE, service juridique, Paris.

.Contentieux sur les créances douteuses, relances et gestion des comptes.sci,saisies



Formation:

2010: formation groupama assurances.tech de vente.

2003 : Formation sur les institutions CEE auprès de la Fédération de la Fonction Publique européenne, commission européenne, Bruxelles.

2002 : Institut des études judiciaires, Lille. 2001 : Maîtrise de droit des affaires faculté jean Monnet, Paris XI

langues:Polonais-francais-anglais:courant



Mes compétences :

Managment

Commerciale

Banque

Formation

Assurance

Juriste